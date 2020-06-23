Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Хорватии не полетит на парад к Путину из-за поломки самолета

Вторник, 23 июня 2020, 08:29
Президент Хорватии не полетит на парад к Путину из-за поломки самолета

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил запланированный в Москву визит из-за неисправности правительственного самолета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание Index.hr.

На рейсе 13 июня 2020 года, который выполнялся с целью экстренной медицинской транспортировки пациента из Дубровника в Загреб, произошла поломка государственного самолета при посадке в аэропорту Дубровника.

Были замечены значительные потери моторного масла с правого двигателя. Никто из членов экипажа или пассажиров не пострадал, однако эксплуатацию самолета приостановили.

Ремонт самолета планируют завершить 24 июня, а это означает, что президент Хорватии не приедет на парад к 75-летию завершения Второй мировой войны в Москву.

Пресс-секретарь канцелярии президента Никола Елич подтвердил, что Зоран Миланович отменил запланированный визит в Россию из-за аварии государственного самолета и отсутствие коммерческих рейсов до России из-за пандемии коронавирус.

"Президент Миланович отменил свою поездку в Москву из-за поломки государственного самолета, который не может быть отремонтирован до запланированной поездки, а коммерческие рейсы в Россию еще не запущены", - сказал Елич.

Миланович находится с официальным визитом в Черногории, и сразу после его окончания, он должен был уехать в Москву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХорватияРосcияистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Хорватия
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Правительство Хорватии поддержало признание Голодомора геноцидом украинцев
"Živjela Hrvatska!" МИД ответил президенту Хорватии, который раскритиковал лозунг "Слава Украине"
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: