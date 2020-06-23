Росія: У лікарні Петербурга порушували правила боротьби з COVID-19

У Покровській лікарні в російському Санкт-Петербурзі медперсонал несвоєчасно повідомляв про виявлення заражених COVID-19, а також порушував правила переходу з "заразною" зони в "чисту".

Джерело: прес-служба судів міста, "Новая газета"

Деталі: Росспоживнагляд склав на Покровську лікарню в Санкт-Петербурзі протокол про порушення санітарних норм (ч. 2 ст. 6.3 КоАП),

Згідно з матеріалами справи, з 1 до 9 квітня в лікарні підтвердилися 155 випадків захворювання коронавірусом: 68 серед пацієнтів і ще 87 – серед медпрацівників. Усі випадки зараження пацієнтів лікарні можна розцінити як занесені: їх виявили при надходженні до стаціонару до перепрофілювання.

Однак Росспоживнагляд не виключає, що персонал міг захворіти на коронавірус усередині лікарні через порушення протиепідемічного режиму.

Крім того, з 14 квітня до 15 травня пацієнтам надавали допомогу "за відсутності санітарних пропускників та шлюзів і зонування приміщень".

У кінці травня в кардіологічному відділенні персонал порушив правила переходу з "заразної" зони в "чисту", не змінивши робочий одяг і не продезінфікувавши його.

Також у матеріалах справи йдеться про випадки, коли лікарня несвоєчасно звітувала про виявлення заражених – більше ніж через 12 годин після встановлення діагнозу.

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