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Росія: У лікарні Петербурга порушували правила боротьби з COVID-19

Вівторок, 23 червня 2020, 08:41

У Покровській лікарні в російському Санкт-Петербурзі медперсонал несвоєчасно повідомляв про виявлення заражених COVID-19, а також порушував правила переходу з "заразною" зони в "чисту".

Джерело: прес-служба судів міста, "Новая газета"

Деталі: Росспоживнагляд склав на Покровську лікарню в Санкт-Петербурзі протокол про порушення санітарних норм (ч. 2 ст. 6.3 КоАП),

Згідно з матеріалами справи, з 1 до 9 квітня в лікарні підтвердилися 155 випадків захворювання коронавірусом: 68 серед пацієнтів і ще 87 – серед медпрацівників. Усі випадки зараження пацієнтів лікарні можна розцінити як занесені: їх виявили при надходженні до стаціонару до перепрофілювання.

Однак Росспоживнагляд не виключає, що персонал міг захворіти на коронавірус усередині лікарні через порушення протиепідемічного режиму.

Крім того, з 14 квітня до 15 травня пацієнтам надавали допомогу "за відсутності санітарних пропускників та шлюзів і зонування приміщень".

У кінці травня в кардіологічному відділенні персонал порушив правила переходу з "заразної" зони в "чисту", не змінивши робочий одяг і не продезінфікувавши його.

Також у матеріалах справи йдеться про випадки, коли лікарня несвоєчасно звітувала про виявлення заражених – більше ніж через 12 годин після встановлення діагнозу.

Передісторія:

  • У квітні медперсонал Покровської лікарні записав відеозвернення, в якому поскаржився на відсутність засобів захисту. Головлікар Марина Бахолдіна цю інформацію заперечувала.
  • 21 червня, у День медичного працівника, президент Володимир Путін нагородив Бахолдіну званням Героя Праці за внесок у боротьбу з коронавірусною інфекцією.
  • Станом на 22 червня в Росії коронавірус виявили у 592 280 осіб, 344 416 хворих одужали, 8 206 осіб померли. Вже проведено понад 17 млн тестів.

Теми: Росіякоронавірусепідемія


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