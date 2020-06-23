Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россия: В больнице Петербурга нарушали правила борьбы с COVID-19

Вторник, 23 июня 2020, 08:41

В Покровской больнице в российском Санкт-Петербурге медперсонал несвоевременно сообщал о выявленных заражениях COVID-19, а также нарушал правила перехода из "заразной" зоны в "чистую".

Источник: пресс-служба судов города, "Новая газета"

Детали: Роспотребнадзор составил на Покровскую больницу в Санкт-Петербурге протокол о нарушении санитарных норм (ч. 2 ст. 6.3 КоАП), 

Согласно материалам дела, с 1 по 9 апреля в больнице подтвердились 155 случаев заболевания коронавирусом: 68 среди пациентов и еще 87 — среди медработников. Все случаи заражения пациентов больницы можно расценить как заносы — их выявили при поступлении в стационар до перепрофилирования.

Однако Роспотребадзор не исключает, что персонал мог заболеть коронавирусом внутри больницы из-за нарушения противоэпидемического режима.

Кроме того, с 14 апреля по 15 мая пациентам оказывали помощь "при отсутствии санитарных пропускников и шлюзов и зонирования помещений".

В конце мая в кардиологическом отделении персонал нарушил правила перехода из "заразной" зоны в "чистую", не поменяв рабочую одежду и не продезинфицировав его.

Также в материалах дела говорится о случаях, когда больница несвоевременно отчитывалась о выявленных заражениях — больше чем через 12 часов после установления диагноза.

Предыстория:

  • В апреле медперсонал Покровской больницы записал видеообращение, в котором пожаловался на отсутствие средств защиты. Главврач Марина Бахолдина эту информацию отрицала. 
  • 21 июня, в День медицинского работника, президент Владимир Путин наградил Бахолдину званием Героя Труда за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
  • По состоянию на 22 июня в России коронавирус обнаружили у 592 280 человек, 344 416 больных выздоровели, 8 206 человек умерли. Уже проведено более 17 млн тестов.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
Росcия
Из-за поломки правительственного самолета президент Хорватии не полетит на парад к Путину
МИД: Восстановление железнодорожного сообщения с РФ не планируется
Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать "другие версии"
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...