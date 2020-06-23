Россия: В больнице Петербурга нарушали правила борьбы с COVID-19
В Покровской больнице в российском Санкт-Петербурге медперсонал несвоевременно сообщал о выявленных заражениях COVID-19, а также нарушал правила перехода из "заразной" зоны в "чистую".
Источник: пресс-служба судов города, "Новая газета"
Детали: Роспотребнадзор составил на Покровскую больницу в Санкт-Петербурге протокол о нарушении санитарных норм (ч. 2 ст. 6.3 КоАП),
Согласно материалам дела, с 1 по 9 апреля в больнице подтвердились 155 случаев заболевания коронавирусом: 68 среди пациентов и еще 87 — среди медработников. Все случаи заражения пациентов больницы можно расценить как заносы — их выявили при поступлении в стационар до перепрофилирования.
Однако Роспотребадзор не исключает, что персонал мог заболеть коронавирусом внутри больницы из-за нарушения противоэпидемического режима.
Кроме того, с 14 апреля по 15 мая пациентам оказывали помощь "при отсутствии санитарных пропускников и шлюзов и зонирования помещений".
В конце мая в кардиологическом отделении персонал нарушил правила перехода из "заразной" зоны в "чистую", не поменяв рабочую одежду и не продезинфицировав его.
Также в материалах дела говорится о случаях, когда больница несвоевременно отчитывалась о выявленных заражениях — больше чем через 12 часов после установления диагноза.
Предыстория:
- В апреле медперсонал Покровской больницы записал видеообращение, в котором пожаловался на отсутствие средств защиты. Главврач Марина Бахолдина эту информацию отрицала.
- 21 июня, в День медицинского работника, президент Владимир Путин наградил Бахолдину званием Героя Труда за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
- По состоянию на 22 июня в России коронавирус обнаружили у 592 280 человек, 344 416 больных выздоровели, 8 206 человек умерли. Уже проведено более 17 млн тестов.