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COVID-19 в Україні: за добу 833 випадки, більше чверті – на Львівщині

Вівторок, 23 червня 2020, 08:56

За добу 22 червня в Україні COVID-19 діагностували у 833 осіб, 23 хворих померли, 314 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Загалом за час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 38 074 осіб, померли 1 035 пацієнтів, одужали 16 956 хворих. Зараз хворіють 20 083 особи.

Найбільше випадків хвороби COVID-19 за добу виявили у Львівській області (240), Закарпатській області (103), Рівненській області (75) та Чернівецькій області (62).

У Києві в понеділок діагностували 61 випадок, у Київській області – 49.

Жодного випадку за добу не виявили у Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Летальні випадки зафіксовано: у Чернівецькій області (5), на Закарпатті (4), у Києві та Львівській області (по 3), у Волинській та Миколаївській областях (по 2), у Київській, Рівненській, Житомирській і Запорізькій областях (по 1).

 
Більше інфографіки на УП

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що 22 червня було здійснено 19 404 тестів: 9 900 досліджень методом ПЛР та 9 504 – методом ІФА.

Із 833 нових випадків – 55 у дітей і 92 у медпрацівника. Загалом за час пандемії коронавірус підхопили в Україні 2 790 дітей та 6 138 медпрацівників.

У понеділок було госпіталізовано 153 особи.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяУкраїна


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