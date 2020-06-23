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COVID-19 в Украине: за сутки 833 случая, больше четверти – во Львовской области

Вторник, 23 июня 2020, 08:56
COVID-19 в Украине: за сутки 833 случая, больше четверти – во Львовской области

За сутки 22 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 833 человек, 23 больных умерли, 314 человек выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Всего за время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 38 074 человек, умерли 1 035 пациентов, выздоровели 16 956 больных. Сейчас болеют 20 083 человека.

Больше всего случаев болезни COVID-19 за сутки обнаружили во Львовской области (240), Закарпатской области (103), Ровенской области (75) и Черновицкой области (62).

В Киеве в понедельник диагностировали 61 случай, в Киевской области – 49.

Ни одного случая за сутки не обнаружили в Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Летальные случаи зафиксированы: в Черновицкой области (5), на Закарпатье (4), в Киеве и Львовской области (по 3), в Волынской и Николаевской областях (по 2), в Киевской, Ровенской, Житомирской и Запорожской областях (по 1) 

 
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Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что 22 июня было сделано 19 404 тестов: 9900 исследований методом ПЦР и 9 504 – методом ИФА.

Из 833 новых случаев – 55 у детей и 92 у медработника. Всего за время пандемии коронавирус подхватили в Украине 2790 детей и 6138 медработников.

В понедельник были госпитализированы 153 человека.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияУкраина
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