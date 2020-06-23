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У Києві за добу від COVID-19 померли 3 людини

Вівторок, 23 червня 2020, 09:09
У Києві за добу від COVID-19 померли 3 людини
Фото lenta.ua

За минулу добу у столиці зафіксували 61 нового хворого на коронавірус, 3 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 61 людину. 3 хворих померли".
 
Деталі: Серед нових хворих 29 жінок (від 22 до 79 років), 28 чоловіків (від 24 до 88 років), 2 дівчинки (2 та 10 років) і 2 хлопчики (2 та 15 років).
 
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі (13), Оболонському, Печерському та Дніпровському районах (по 8 випадків).
 
До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів.

Загалом у Києві вже 4429 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 101 людина померла, 1415 мешканців подолали хворобу (зокрема, 24 за минулу добу).

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Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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