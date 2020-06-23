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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 3 человека

Вторник, 23 июня 2020, 09:09
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Фото lenta.ua

За минувшие сутки в столице зафиксировали 61 нового больного коронавирусом, 3 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 61 человека. 3 больных умерли".  

Детали: Среди новых больных 29 женщин (от 22 до 79 лет), 28 мужчин (от 24 до 88 лет), 2 девочки (2 и 10 лет) и 2 мальчика (2 и 15 лет).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе (13), Оболонском, Печерском и Днепровском районах (по 8 случаев).

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов.

Всего в Киеве уже 4429 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 101 человек умер, 1415 жителей преодолели болезнь (в частности, 24 за минувшие сутки).

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Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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