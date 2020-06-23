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Трамп призупинив видачу низки віз до кінця року

Вівторок, 23 червня 2020, 09:22

Президент США Дональд Трамп розширив і продовжив дію рішення про призупинення видачі низки віз.

Про це йдеться на сайті Білого Дому, повідомляє "Європейська правда".

Термін призупинення видачі віз – до кінця поточного року.

"Президент Трамп продовжує паузу у видачі нових імміграційних віз до кінця року, щоб гарантувати, що ми продовжимо ставити американських робітників на перше місце під час нашого відновлення від коронавірусу" - пояснили в Білому домі.

Уточнюється, що тимчасово припиняється видача грін-карт, робочих віз х H1-B, H-4 і H-2B, L і більшості документів категорії J.

У Білому домі також зазначили, що дія розпорядження Трампа може бути продовжена і після 31 грудня.

"Протягом 30 днів з 24 червня і кожні 60 днів після вступу в силу розпорядження глава міністерства внутрішньої безпеки в координації з держсекретарем і міністром праці рекомендуватимуть будь-які зміни в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.

"За деякими винятками, ми не повинні дозволяти великій кількості іноземних робітників в'їжджати в Сполучені Штати в той час, коли так багато американців залишаються без роботи", – заявили в Білому домі.

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