Трамп приостановил выдачу ряда виз до конца года

Президент США Дональд Трамп расширил и продлил действие решения о приостановлении выдачи ряда виз.

Об этом говорится на сайте Белого Дома, сообщает "Европейская правда".

Срок приостановления выдачи виз – до конца текущего года.

"Президент Трамп продолжает паузу в выдаче новых виз до конца года, чтобы гарантировать, что мы продолжим ставить американских рабочих на первое место во время нашего восстановления от коронавирус", - пояснили в Белом доме.

Уточняется, что временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J.

В Белом доме также отметили, что действие распоряжения Трампа может быть продолжена и после 31 декабря.

"В течение 30 дней с 24 июня и каждые 60 дней после вступления в силу распоряжения глава министерства внутренней безопасности в координации с госсекретарем и министром труда рекомендовать любые изменения в случае необходимости", - говорится в сообщении.

"За некоторыми исключениями, мы не должны позволять большом количестве иностранных рабочих въезжать в Соединенные Штаты в то время, когда так много американцев остаются без работы", - заявили в Белом доме.