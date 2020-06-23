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США перемістять у Польщу вдвічі більше військових, ніж планувалося

Вівторок, 23 червня 2020, 09:47
США перемістять у Польщу вдвічі більше військових, ніж планувалося
SeongJoon Cho, Bloomberg

Сполучені Штати Америки передислокують до Польщі не одну, а дві тисячі військовослужбовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

У середу президенти Анджей Дуда і Дональд Трамп підтвердять у Вашингтоні принципи, на яких буде посилено присутність США в Польщі.

Згідно з планами, до Польщі має прибути до двох тисяч американських солдатів, а не, як передбачалося раніше, до тисячі. Польщі також буде передано командування V корпусом армії США з Кентуккі. Є також план, щоб з Німеччини до Польщі перебазувалися близько 30 американських F-16.

Також на зустрічі буде підписано угоду Defence Cooperation Act, що регулює правила, за якими американці будуть працювати у Польщі. Для цього Польщі буде передано п'ять вживаних, але новіших, ніж використані польськими ВПС, транспортних літаків C-130 Hercules.

Також, за даними видання, Польща скоро заявить про намір купити в США бойові вертольоти. Очікується, що це будуть AH-64 Apache або Bell AH-1Z Viper.

Наразі у Польщі розміщені близько 5 тисяч американських військових.

Теми: СШАПольща
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