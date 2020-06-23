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США переместят в Польшу вдвое больше военных, чем планировалось

Вторник, 23 июня 2020, 09:47
SeongJoon Cho, Bloomberg

Соединенные Штаты Америки передислоцируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

В среду президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп подтвердят в Вашингтоне принципы, на которых будет усилено присутствие США в Польше.

Согласно планам, в Польшу должны прибыть до двух тысяч американских солдат, а не, как предполагалось ранее, до тысячи. Польше также будет передано командование V корпусом армии США из Кентукки. Есть также план, чтобы из Германии в Польшу перебазировались около 30 американских F-16.

Также на встрече будет подписано соглашение Defence Cooperation Act, регулирующее правила, по которым американцы будут работать в Польше. Для этого Польше будет передано пять бывших в употреблении, но более новых, чем используемые польскими ВВС, транспортных самолетов C-130 Hercules.

Также, по данным издания, Польша скоро заявит о намерении купить в США боевые вертолеты. Ожидается, что это будут AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.

Сейчас в Польше размещены около 5000 американских военных.

Темы: СШАПольша


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