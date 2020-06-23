У Сербії через повені оголосили надзвичайний стан у семи муніципалітетах

Через сильні зливи на заході Сербії різко піднявся рівень води у річках, в семи муніципалітетах оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал B92.

Начальник управління пожежно-рятувальних підрозділів та цивільного захисту Горан Ніколіч заявив сьогодні, що через розлив річок і повені найбільш критична ситуація на даний момент склалася в Любовії і Гучі, оскільки в ранні ранкові години там йшов сильний дощ.

За його словами, в Лозниці, Крупані та Осечині, де минулої ночі було найбільш критична ситуація, вода почала спадати.

Надзвичайний стан було оголошено в семи муніципалітетах, в яких пройшла евакуація населення.

У Любовії вчора був зруйнований один міст, і є небезпека, що потік знесе ще один.

Внаслідок негоди також затоплено низку доріг, затопило і сотні будинків.

Про постраждалих від стихії не повідомляється.