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В Сербии из-за наводнений объявили чрезвычайное положение в семи муниципалитетах

Вторник, 23 июня 2020, 10:38

Из-за сильных ливней на западе Сербии резко поднялся уровень воды в реках, в семи муниципалитетах объявлено чрезвычайное положение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал B92.

Начальник управления пожарно-спасательных подразделений и защиты Горан Николич заявил, что из-за разлива рек и наводнения наиболее критическая ситуация на данный момент сложилась в Любовии и Гуче, поскольку в ранние утренние часы там шел сильный дождь.

По его словам, в Лознице, Крупани и Осечине, где минувшей ночью была наиболее критическая ситуация, вода начала спадать.

Чрезвычайное положение было объявлено в семи муниципалитетах, в которых прошла эвакуация населения.

 

В Любовии вчера был разрушен один мост, и есть опасность, что поток снесет еще один.

 

Вследствие непогоды также затоплены ряд дорог, затопило и сотни домов.

О пострадавших от стихии не сообщается.

Темы: Сербиячрезвычайное происшествиепогода
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