Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Поліклініка МВС переплатила в 4 рази на закупівлі медмасок

Вівторок, 23 червня 2020, 10:54

Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України закупила 2 мільйони медичних масок за ціною 12,50 – 14 гривень за штуку, хоча ДП "Медичні закупівлі України" закупило таких же масок за 2,80 грн за штуку.

Джерело: стаття УП "100 днів карантинних закупівель: як МОЗ, МВС та інші використали пандемію для мільйонних корупційних схем"

Дослівно: "27 мільйонів поліклініка витратила на закупівлю 2 мільйонів медичних масок з гумовими петлями "MEDICARE" у компанії ТОВ "СОФІ-МЕД".

Всі вказані надбання лікарня робила протягом декількох тижнів, ціна за одну маску коливається від 12,50 до 14 грн за штуку.

Сама ж поліклініка змогла знайти маски дешевше: 26 травня на Prozorro з’явилася ще одна угода на закупівлю 1 мільйона таких самісіньких масок але вже у іншої компанії по 10,50 грн за штуку, тобто на третину дешевше. 

У квітні поліклініка купувала ще 200 000 масок2 000 масок респіраторів та ще й 8 000 фільтрів до них.

Важливо також, що ДП "Медичні закупівлі України" закупило такі самі маски за ціною 2,80 грн за штуку, що доводить факт величезної перевитрати з боку поліклініки МВС".

Деталі: Відзначається, що центральна поліклініка МВС України є самостійним державним багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я.

Це медичний заклад, який надає амбулаторно-поліклінічну допомогу, а у самому закладі працює 114 лікарів (загалом 249 працівників). 

Поліклініка веде активні закупівлі, використовуючи "ковідні процедури", тобто, укладаючи прямі угоди без використання конкурентних закупівель. 

У системі Прозорро є дані про 29 угод на загальну суму трохи більше ніж 60 мільйонів гривень.

На сайті поліклініки розміщено оголошення про можливість пройти тестування на коронавірус за гроші. При цьому 16 червня заклад витратив на придбання системи ПЛР та тест картриджів майже 9 мільйонів з державного бюджету. Тобто грошей платників податків, яким за ці тести пропонують заплатити.

Загалом структури підпорядковані МВС витратили понад півмільярда гривень на придбання антикоронавірусних засобів. 

Зокрема, 27 березня Центр обслуговування підрозділів Нацполіції уклав договір на закупівлю засобів захисту із об’єднанням "Форт" МВС, яке спеціалізується на виробництві вогнепальної зброї. 

Медичний захист "Форт" купував у британської компанії китайського походження дешевше, а Нацполіції продавав дорожче. Поліція могла купити товар напряму, зекономивши кошти. Це коштувало 8 млн грн платникам податків.

Костюми для "Форту" постачала та ж китайська компанія, що і "золоті" костюми Міністерству охорони здоров’я Максима Степанова.

ЦПК звернувся до НАБУ із відповідною заявою про вчинення злочину. Загалом від початку травня ЦПК оскаржив закупівель щодо COVID-19 на загальну суму щонайменше 91,3 млн грн. 

Українська правда
Теми: МВСкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
МВС
100 днів карантинних закупівель: як МОЗ, МВС та інші використали пандемію для мільйонних корупційних схем
Вибух у будинку: поліція прийшла з обшуками у газорозподільну компанію
В МВС поскаржилися, що більше 700 їхніх працівників заразилися коронавірусом
Останні новини
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
20:16
Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА
Усі новини...