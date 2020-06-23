Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліклініка МВС переплатила в 4 рази на закупівлі медмасок

Вівторок, 23 червня 2020, 10:54
Поліклініка МВС переплатила в 4 рази на закупівлі медмасок

Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України закупила 2 мільйони медичних масок за ціною 12,50 – 14 гривень за штуку, хоча ДП "Медичні закупівлі України" закупило таких же масок за 2,80 грн за штуку.

Джерело: стаття УП "100 днів карантинних закупівель: як МОЗ, МВС та інші використали пандемію для мільйонних корупційних схем"

Дослівно: "27 мільйонів поліклініка витратила на закупівлю 2 мільйонів медичних масок з гумовими петлями "MEDICARE" у компанії ТОВ "СОФІ-МЕД".

Всі вказані надбання лікарня робила протягом декількох тижнів, ціна за одну маску коливається від 12,50 до 14 грн за штуку.

Сама ж поліклініка змогла знайти маски дешевше: 26 травня на Prozorro з’явилася ще одна угода на закупівлю 1 мільйона таких самісіньких масок але вже у іншої компанії по 10,50 грн за штуку, тобто на третину дешевше. 

У квітні поліклініка купувала ще 200 000 масок2 000 масок респіраторів та ще й 8 000 фільтрів до них.

Важливо також, що ДП "Медичні закупівлі України" закупило такі самі маски за ціною 2,80 грн за штуку, що доводить факт величезної перевитрати з боку поліклініки МВС".

Деталі: Відзначається, що центральна поліклініка МВС України є самостійним державним багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я.

Це медичний заклад, який надає амбулаторно-поліклінічну допомогу, а у самому закладі працює 114 лікарів (загалом 249 працівників). 

Поліклініка веде активні закупівлі, використовуючи "ковідні процедури", тобто, укладаючи прямі угоди без використання конкурентних закупівель. 

У системі Прозорро є дані про 29 угод на загальну суму трохи більше ніж 60 мільйонів гривень.

На сайті поліклініки розміщено оголошення про можливість пройти тестування на коронавірус за гроші. При цьому 16 червня заклад витратив на придбання системи ПЛР та тест картриджів майже 9 мільйонів з державного бюджету. Тобто грошей платників податків, яким за ці тести пропонують заплатити.

Загалом структури підпорядковані МВС витратили понад півмільярда гривень на придбання антикоронавірусних засобів. 

Зокрема, 27 березня Центр обслуговування підрозділів Нацполіції уклав договір на закупівлю засобів захисту із об’єднанням "Форт" МВС, яке спеціалізується на виробництві вогнепальної зброї. 

Медичний захист "Форт" купував у британської компанії китайського походження дешевше, а Нацполіції продавав дорожче. Поліція могла купити товар напряму, зекономивши кошти. Це коштувало 8 млн грн платникам податків.

Костюми для "Форту" постачала та ж китайська компанія, що і "золоті" костюми Міністерству охорони здоров’я Максима Степанова.

ЦПК звернувся до НАБУ із відповідною заявою про вчинення злочину. Загалом від початку травня ЦПК оскаржив закупівель щодо COVID-19 на загальну суму щонайменше 91,3 млн грн. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
МВС
МВС показало перші хвилини після ракетної атаки на Львів
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Останні новини
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: