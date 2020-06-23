Поліклініка МВС переплатила в 4 рази на закупівлі медмасок

Центральна поліклініка Міністерства внутрішніх справ України закупила 2 мільйони медичних масок за ціною 12,50 – 14 гривень за штуку, хоча ДП "Медичні закупівлі України" закупило таких же масок за 2,80 грн за штуку.

Джерело: стаття УП "100 днів карантинних закупівель: як МОЗ, МВС та інші використали пандемію для мільйонних корупційних схем"

Дослівно: "27 мільйонів поліклініка витратила на закупівлю 2 мільйонів медичних масок з гумовими петлями "MEDICARE" у компанії ТОВ "СОФІ-МЕД".

Всі вказані надбання лікарня робила протягом декількох тижнів, ціна за одну маску коливається від 12,50 до 14 грн за штуку.

Сама ж поліклініка змогла знайти маски дешевше: 26 травня на Prozorro з’явилася ще одна угода на закупівлю 1 мільйона таких самісіньких масок але вже у іншої компанії по 10,50 грн за штуку, тобто на третину дешевше.

У квітні поліклініка купувала ще 200 000 масок, 2 000 масок респіраторів та ще й 8 000 фільтрів до них.

Важливо також, що ДП "Медичні закупівлі України" закупило такі самі маски за ціною 2,80 грн за штуку, що доводить факт величезної перевитрати з боку поліклініки МВС".

Деталі: Відзначається, що центральна поліклініка МВС України є самостійним державним багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я.

Це медичний заклад, який надає амбулаторно-поліклінічну допомогу, а у самому закладі працює 114 лікарів (загалом 249 працівників).

Поліклініка веде активні закупівлі, використовуючи "ковідні процедури", тобто, укладаючи прямі угоди без використання конкурентних закупівель.

У системі Прозорро є дані про 29 угод на загальну суму трохи більше ніж 60 мільйонів гривень.

На сайті поліклініки розміщено оголошення про можливість пройти тестування на коронавірус за гроші. При цьому 16 червня заклад витратив на придбання системи ПЛР та тест картриджів майже 9 мільйонів з державного бюджету. Тобто грошей платників податків, яким за ці тести пропонують заплатити.

Загалом структури підпорядковані МВС витратили понад півмільярда гривень на придбання антикоронавірусних засобів.

Зокрема, 27 березня Центр обслуговування підрозділів Нацполіції уклав договір на закупівлю засобів захисту із об’єднанням "Форт" МВС, яке спеціалізується на виробництві вогнепальної зброї.

Медичний захист "Форт" купував у британської компанії китайського походження дешевше, а Нацполіції продавав дорожче. Поліція могла купити товар напряму, зекономивши кошти. Це коштувало 8 млн грн платникам податків.

Костюми для "Форту" постачала та ж китайська компанія, що і "золоті" костюми Міністерству охорони здоров’я Максима Степанова.

ЦПК звернувся до НАБУ із відповідною заявою про вчинення злочину. Загалом від початку травня ЦПК оскаржив закупівель щодо COVID-19 на загальну суму щонайменше 91,3 млн грн.