Поликлиника МВД переплатила в 4 раза на закупке медмасок

Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Украины закупила 2 миллиона медицинских масок по цене 12,50 - 14 гривен за штуку, хотя ГП "Медицинские закупки Украины" закупило таких же масок по 2,80 грн за штуку.

Источник: статья УП "100 дней карантинных закупок: как Минздрав, МВД и другие использовали пандемию для миллионных коррупционных схем"

Дословно: "27 млн поликлиника потратила на закупку 2 миллионов медицинских масок с резиновыми петлями "MEDICARE" в компании ООО "София-МЕД".

Все указанные приобретения больница делала в течение нескольких недель, цена за одну маску колеблется от 12,50 до 14 грн за штуку.

Сама же поликлиника смогла найти маски дешевле: 26 мая на Prozorro появилась еще одна сделка на закупку 1 миллиона таких самых масок но уже в другой компании по 10,50 грн за штуку, то есть на треть дешевле.

В апреле поликлиника покупала еще 200 000 масок, 2000 масок респираторов и еще 8000 фильтров к ним.

Важно также, что ГП "Медицинские закупки Украины" закупило такие же маски по цене 2,80 грн за штуку, что доказывает факт огромной перерасхода со стороны поликлиники МВД".

Детали: Отмечается, что центральная поликлиника МВД Украины является самостоятельным государственным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения.

Это медицинское учреждение, которое предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь, а в самом заведении работает 114 врачей (всего 249 работников).

Поликлиника ведет активные закупки, используя "ковидные процедуры", то есть, заключая прямые договора без использования конкурентных закупок. В системе Прозорро есть данные о 29 сделках на общую сумму чуть более 60 млн гривен.

На сайте поликлиники размещено объявление о возможности пройти тестирование на коронавирус за деньги. При этом 16 июня заведение потратило на приобретение системы ПЦР и тест картриджей почти 9 млн грн из государственного бюджета. То есть денег налогоплательщиков, которым за эти тесты предлагают заплатить.

В общем структуры подчиненные МВД потратили более полумиллиарда гривен на приобретение антикоронавирусних средств.

В частности, 27 марта Центр обслуживания подразделений Нацполиции заключил договор на закупку средств защиты с объединением "Форт" МВД, которое специализируется на производстве огнестрельного оружия.

Медицинскую защиту "Форт" покупал у британской компании китайского происхождения дешевле, а Нацполиции продавал дороже. Полиция могла купить товар напрямую, сэкономив средства. Это стоило 8 млн грн налогоплательщикам.

Костюмы для "Форта" поставляла та же китайская компания, что и "золотые" костюмы Министерству здравоохранения Максима Степанова.

ЦПК обратился к НАБУ с соответствующим заявлением о совершении преступления. В общем с начала мая ЦПК обжаловал закупок по COVID-19 на общую сумму не менее 91,3 млн грн.