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ФСБ затримала начальника райвідділу поліції РФ, бо нібито працював на Україну

Вівторок, 23 червня 2020, 11:29

Федеральна служба безпеки РФ затримала начальника районного відділу МВС в Курській області Дмитра Борзенкова за підозрою у передачі секретних даних Службі безпеки України.

Джерело: російський "Інтерфакс", ФСБ

Дослівно: "Затримано начальника районного відділу МВС управління МВС в Курській області підполковника поліції Борзенкова Дмитра Олександровича, 1981 р.н.".

Деталі: Відзначається, що затримання проводили співробітники ФСБ в рамках кримінальної справи за статтею 275 КК Росії ("державна зрада").

За даними контррозвідки РФ, Борзенков "був притягнутий до конфіденційного співробітництва одним з підрозділів СБ України та за завданням іноземної спецслужби збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю".

Водночас, яку саме інформацію чоловік буцімто передавав українським спецслужбам і коли був затриманий не повідомляється.

 
Дмитро Борзенков 

Борзенков тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління МВС Золотухінського районі у Курської області. Район з Україною не межує.

Українська правда
Теми: ФСБРосіяшпигунствоСБУУкраїна


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