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ФСБ задержала начальника райотдела полиции РФ, потому что якобы работал на Украину

Вторник, 23 июня 2020, 11:29

Федеральная служба безопасности РФ задержала начальника районного отдела МВД в Курской области Дмитрия Борзенкова по подозрению в передаче секретных данных Службе безопасности Украины.

Источник: российский "Интерфакс", ФСБ

Дословно: "Задержан начальник районного отдела МВД управления МВД в Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р.".

Детали: Отмечается, что задержание проводили сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела по статье 275 УК России ("государственная измена").

По данным контрразведки РФ, Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну".

В то же время, какую именно информацию мужчина якобы передавал украинским спецслужбам и когда был задержан не сообщается.

 
Дмитрий Борзенков 

Борзенков - временно исполняющий обязанности начальника управления МВД Золотухинского района в Курской области. Район с Украиной не граничит.

Темы: ФСБРосcияшпионажСБУУкраина


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