Путін пошкодував про "подарунки" сусідам. Пєсков запевнив: територіальних претензій немає

Президент Росії Володимир Путін пошкодував, що колишні республіки СРСР, ставши незалежними, забрали "подарунки російського народу" у вигляді земель, але його речник Дмитро Пєсков заперечує територіальні претензії РФ.

Джерело: Путін в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін", який телеканал "Росія-1" показав 21 червня; коментар Пєскова журналістам; ТАСС

Деталі: Путін в інтерв'ю заявив, що "Крим завжди був нашим, навіть із юридичної точки зору". Він також висловив упевненість, що рано чи пізно український президент приїде до Москви.

Крім того, Путін сказав, що у республік СРСР було право виходу зі складу країни, однак процедура цього не була прописана в союзному договорі (49-та хвилина фільму).

Пряма мова Путіна: "Виникає питання: [як бути], якщо та чи інша республіка увійшла до складу Радянського Союзу, але отримала у свій "багаж" величезну кількість російських земель, традиційних російських історичних територій, а потім раптом вирішила вийти зі складу Союзу. Ну хоча б тоді виходила з тим, з чим прийшла, і не тягла б із собою "подарунки" від російського народу. Адже нічого цього не було прописано".

Коментар Пєскова: "Ні, у Росії немає територіальних претензій до своїх сусідів...

Він (Путін) говорив не про подарунки. Він говорив про раніше допущені системні помилки в Конституції, які не передбачали цілої низки ситуацій, цілої низки розвитку подій, які мали б негативні наслідки для нашої держави.

Президент нічого не говорив про те, чи залишилися, чи не залишилися [у РФ територіальні претензії до колишніх республік СРСР]. Він говорив саме про прорахунки в конституції, попередні".

Деталі: Пєсков заявив, що Путін говорив про те, що поправки до Конституції Російської Федерації зараз потрібні, в тому числі, для того, щоб не повторювати помилок Конституції СРСР, – адже журналіст говорив про помилки, які раніше були допущені.

Пєсков відмовився конкретизувати, про подарунки яким країнам говорив Путін: "Я залишаю це без коментарів".

При цьому він заявив, що фраза російського президента не говорить про те, що якісь території можуть вийти зі складу сучасної Росії: "Ні, абсолютно ні".

За словами Пєскова, поправка, яка забороняє відчуження російських територій, – це крок для того, щоб виключити з нинішньої конституції системні прорахунки попередніх редакцій.

Пєсков повідомив, що Путін не планує порушувати територіальне питання з головами країн СНД, які будуть присутні на параді Перемоги в Москві 24 червня: "Ні, ці питання не стоять на порядку денному і вони не є основними для військового параду на Червоній площі в ознаменування 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні".