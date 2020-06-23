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Литва з липня може відновити сполучення з Україною і Грузією

Вівторок, 23 червня 2020, 12:07

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що з липня можуть бути відкриті певні маршрути за межами Шенгенської зони - з Грузією і Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"З 1 липня, ймовірно, відкриються певні маршрути поза Шенгеном, але робити це масово було б необачно – такого точно не буде. Ми сподіваємося, що з Грузією, Україною, можливо, зможемо зав'язати відносини, як ми уявляємо, наприклад з Ізраїлем, але останнім часом там ситуація погіршилася", – сказав Лінкявічюс.

Міністр зазначає, що Литва з питання прибуття в країну застосовує критерій не більше 25 випадків коронавірусу на 100 тис. жителів, і в Литву поки не впускають жителів Швеції, Португалії, Сполученого Королівства.

Лінкявічюс також підтвердив, що поки не планується відновити рейси зі Сполученим Королівством, і це робиться свідомо, через високу захворюваність.

"Ми поки не плануємо відкривати ці маршрути зі Сполученим Королівством, і звідти люди можуть прибути до Литви, але значно складнішим шляхом, значно дорожчим, тому це також певний фільтр, і це свідомо (робиться), адже ми не бачимо, що там безпечно", – сказав він.

Коментуючи заклик Єврокомісії з липня відкрити зовнішні кордони, Лінкявічюс зазначив, що це лише рекомендація.

"Ми намагаємося робити це регіонально, демонструючи приклад всім, з 15 травня ми створили балтійський простір вільного пересування і довели, що ми повинні якомога більше координувати, узгодити дії. Якщо говорити про перше липня, то, знову ж таки буде схожа ситуація, ми обговорюємо критерії, ми ввели критерій 25 випадків на 100 тис. жителів", - сказав міністр.

До Литви поки без жодних обмежень можуть прибувати іноземці з 28 країн: Румунії, Польщі, Болгарії, Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Франції, Мальти, Данії, Іспанії, Італії, Чехії, Естонії, Німеччини, Австрії, Ірландії, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії, Ісландії, Греції, Кіпру, Словенії, Латвії, Угорщини, Словаччини, Хорватії та Ліхтенштейну.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня скасувати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня. 

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

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Теми: ЛитвакордонкарантинкоронавірусУкраїна
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