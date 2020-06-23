Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Литва с июля может восстановить сообщение с Украиной и Грузией

Вторник, 23 июня 2020, 12:07

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что с июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами Шенгенской зоны - с Грузией и Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"С 1 июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы опрометчиво - такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно, сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время ситуация там ухудшилась", - сказал Линкявичюс.

Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей, и в Литву пока не пускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства.

Линкявичюс также подтвердил, что пока не планируется возобновить рейсы с Соединенным Королевством, и это делается сознательно, из-за высокой заболеваемости.

"Мы пока не планируем открывать эти маршруты с Соединенным Королевством, оттуда люди могут прибыть в Литву, но значительно сложнее путем, значительно дороже, поэтому это также определенный фильтр, и это сознательно (делается), ведь мы не видим, что там безопасно" , - сказал он.

Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация.

"Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовать действия. Если говорить о первом июля, то, опять же будет похожая ситуация, мы обсуждаем критерии, мы ввели критерий 25 случаев на 100 тыс. жителей", - сказал министр.

В Литву пока без всяких ограничений могут прибывать иностранцы из 28 стран: Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, Кипра, Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня отменить пограничный контроль на внутренних границах ЕС, а также - постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также обнародовала критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

Читайте также: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС

Темы: ЛитваграницакарантинкоронавирусУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
Литва
МИД Литвы вызвал представителя РФ из-за пакта Молотова-Риббентропа
Сейм Литвы осудил попытки России переписать историю
Литва раскритиковала российскую идею отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!