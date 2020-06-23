Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В армії 13 нових випадків COVID-19 за добу

Вівторок, 23 червня 2020, 12:12

Серед військовослужбовців ЗСУ 154 особи хворіє на коронавірус COVID-19, 13 випадків захворювання виявили за попередню добу.

Джерело: пресслужба командування Медсил ЗСУ

Дослівно: "Станом на 10.00 23 червня в Збройних Силах України хворіє 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: 3 особи, хворобу у яких виявили за попередню добу, перебувають у закладах охорони здоров’я (Центр легеневого здоров’я м. Львів та Криворізька інфекційна лікарня – по 1 працівнику ЗСУ, Косівська центральна района лікарня – 1 військовослужбовець).

Повідомляється, що стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 10 осіб (Київська область – 2 військовослужбовця, Рівненська, Вінницька та Харківська області – по 1 військовослужбовцю, Львівська область – 2 військовослужбовця та 2 працівника ЗСУ, Житомирська область – 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 266 осіб із ЗСУ, летальних випадків в армії – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) наразі перебуває 415 осіб, у 41 військовослужбовця термін ізоляції закінчується у найближчі 3 доби.

Українська правда
Теми: Збройні силиарміякоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин

Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"

Херсонські ЗМІ влаштували флешмоб через те, що їх не пустили до Зеленського

фотоПорошенко заховав свої картини "за гратами" в музеї, куди знову приходило ДБР

фото Перший після карантину чартер з туристами вилетів із Києва

Лукашенко збирається змінити конституцію Білорусі

Усі новини...
Збройні сили
Десять обстрілів та поранений у ЗСУ: російські найманці активізувалися на Донбасі
ЗСУ успішно випробували крилаті ракети «Нептун»: такі стрільби були вперше
Американський десантний корабель увійшов у Чорне море
Останні новини
22:55
документНіщо не заважає Шарію пересуватися територією України – ОГП
22:44
Новини економіки: справа Бахматюка, концесія, рієлтори
22:33
В Київській області ввели нові обмеження через спалах COVID-19
22:07
У психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині COVID-19 заразилися 90 людей
21:52
Понад мільярд гривень збитків спричинили затоплення на Буковині – ОДА
21:25
Новини 26 червня: рейтинг Зеленського, суворий карантин
21:09
За 5 місяців 2020 року УЗ збільшила на 6% обсяги перевезень будматеріалів
20:52
Суд в Швейцарії засудив ексдепутата Мартиненка до 28 місяців ув’язнення за відмивання коштів – "Схеми"
20:24
"Укрпошта" відновила доставку пошти у західні області
20:16
Повінь на Прикарпатті зачепила вже 13 тисяч будинків – ОДА
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!