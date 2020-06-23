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В армії 13 нових випадків COVID-19 за добу

Вівторок, 23 червня 2020, 12:12
В армії 13 нових випадків COVID-19 за добу

Серед військовослужбовців ЗСУ 154 особи хворіє на коронавірус COVID-19, 13 випадків захворювання виявили за попередню добу.

Джерело: пресслужба командування Медсил ЗСУ

Дослівно: "Станом на 10.00 23 червня в Збройних Силах України хворіє 154 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: 3 особи, хворобу у яких виявили за попередню добу, перебувають у закладах охорони здоров’я (Центр легеневого здоров’я м. Львів та Криворізька інфекційна лікарня – по 1 працівнику ЗСУ, Косівська центральна района лікарня – 1 військовослужбовець).

Повідомляється, що стан здоров’я пацієнтів задовільний.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 10 осіб (Київська область – 2 військовослужбовця, Рівненська, Вінницька та Харківська області – по 1 військовослужбовцю, Львівська область – 2 військовослужбовця та 2 працівника ЗСУ, Житомирська область – 1 працівник ЗСУ).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії одужало – 266 осіб із ЗСУ, летальних випадків в армії – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) наразі перебуває 415 осіб, у 41 військовослужбовця термін ізоляції закінчується у найближчі 3 доби.

Українська правда
Теми: Збройні силиарміякоронавірусCovid-2019
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