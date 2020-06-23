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В армии 13 новых случаев COVID-19 за сутки

Вторник, 23 июня 2020, 12:12

Среди военнослужащих ВСУ 154 человека болеет коронавирусом COVID-19, 13 случаев заболевания обнаружили за предыдущие сутки.

Источник: пресс-служба командования Медсил ВСУ

Дословно: "По состоянию на 10.00 23 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19".

Детали: 3 человека, болезнь у которых обнаружили за предыдущие сутки, находящихся в учреждениях здравоохранения (Центр легочного здоровья г. Львов и Криворожская инфекционная больница - по 1 работнику ВСУ, Косовская центральная районная больница - 1 военнослужащий).

Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 10 человек (Киевская область - 2 военнослужащих, Ровенская, Винницкая и Харьковская области - по 1 военнослужащему, Львовская область - 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Житомирская область - 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 266 человек с ВСУ, летальных случаев в армии - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) сейчас находится 415 человек, в 41 военнослужащего срок изоляции заканчивается в ближайшие 3 суток.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыармиякоронавирусCovid-2019


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