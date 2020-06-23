Окупанти з 2014 року шукають "терористів" в Криму і лякають людей - заступник міністра

Судилищами над кримськими татарами Росія продовжує залякувати українських громадян окупованого Криму.

Джерело: перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Facebook

Пряма мова: "76 років на 7 громадян України - такі вироки дає російська "феміда" за релігійні погляди кримським мусульманам. Вона їх вважає терористичними. Щоправда жодного акту "тероризму та екстремізму" та їх організації або "спроб повалення влади" за кілька десятків років після повернення кримських татар на батьківщину ми не бачили.

Росія з 2014 року цілеспрямовано шукає "терористів" в Криму і...знаходить. Так вона наповнює міф про "ісламський екстремізм" та героїчну боротьбу із ним. Так Росія лякає наших громадян в Криму".

Деталі: Джапарова наводить приклад розгляду апеляції ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" і нагадує судові вироки політв’язнів, яким інкримінують тероризм за участь у релігійній організації, що спокійно працює в інших країнах: Муслім Алієв - 19 років колонії суворого режиму, Енвер Бекіров — 18 років, Вадим Сірук та правозахисник Емір‐Усеїн Куку — 12 років, Рефат Алімов — 8 років, Арсен Джеппаров — 7 років.

Цей страшний вирок вони отримали в листопаді 2019 року, а 22.06.20 відбулось перше засідання апеляції по справах.

Судову "виставу" в Апеляційному військовому суді м.Власіха (Московська область) спостерігали вітчизняни дипломати, а також колеги з Нідерландів та представництва ЄС в РФ.

Суд оголосив перерву через "неналежне технічне забезпечення відеоконференції" з обвинуваченими та представниками захисту. Наступне засідання "суду" - 25 червня.

Джапарова пропонує приєднатись до акції @amnestyua та писати листи головному військовому прокурору РФ.