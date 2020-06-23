Оккупанты с 2014 года ищут "террористов" в Крыму и стращают людей - замглавы МИД

Судилищами над крымскими татарами Россия продолжает запугивать украинских граждан оккупированного Крыма.

Источник: первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в Facebook

Прямая речь: "76 лет на 7 граждан Украины - такие приговоры дает российская "фемида" за религиозные взгляды крымским мусульманам. Она их считает террористическими. Правда ни одного акта "терроризма и экстремизма" и их организации или "попыток свергнуть власти" за несколько десятков лет после возвращения крымских татар на родину мы не видели.

Россия с 2014 года целенаправленно ищет "террористов" в Крыму и ... находит. Так она наполняет миф об "исламском экстремизме" и героической борьбе с ним. Так Россия пугает наших граждан в Крыму".

Детали: Джапарова приводит пример рассмотрения апелляции ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир" и напоминает судебные приговоры политзаключенных, которым инкриминируют терроризм за участие в религиозной организации, спокойно работающей в других странах: Муслим Алиев - 19 лет колонии строгого режима, Энвер Бекиров - 18 лет, Вадим Сирук и правозащитник Эмир-Усеин Куку - 12 лет, Рефат Алимов - 8 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет.

Этот страшный приговор они получили в ноябре 2019 года, а 22.06.20 состоялось первое заседание апелляции по делам.

Судебный "спектакль" в Апелляционном военном суде г.Власиха (Московская область) наблюдали отечественные дипломаты, а также коллеги из Нидерландов и представительства ЕС в РФ.

Суд объявил перерыв из-за "ненадлежащего технического обеспечения видеоконференции" с обвиняемыми и представителями защиты. Следующее заседание "суда" - 25 июня.

Джапаров предлагает присоединиться к акции @amnestyua и писать письма главному военному прокурору РФ.