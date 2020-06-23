Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Уряд відсторонив заступника глави МЗС, який фігурує у справі Порошенка

Вівторок, 23 червня 2020, 12:24

Кабінет міністрів відсторонив Єгора Божка, фігурант справи Порошенка, від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", - йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Раніше Божок сам попросив відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вважає, що Петро Порошенко у липні 2018 року схилив до незаконного рішення Божка, який на той час очолював Службу зовнішньої розвідки.  

У липні 2018 року Порошенко своїм указом призначив першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки скандального Сергія Семочка. На виконання президентського указу Божок видав наказ, за яким рішення президента оголосили особовому складу служби, а Семочко приступив до виконання своїх обов’язків.

Божок заявив, що ДБР повторно повідомило йому про підозру після того, як суд визнав, що до повноважень президента належать призначення на посади та звільнення з посад, в тому числі голови, першого заступника та заступника голови СЗР.

Теми: Кабінет міністрівПорошенкоМЗС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Втрачені Зеленським голоси йдуть до проросійських сил – соціолог

Уряд відсторонив заступника глави МЗС, який фігурує у справі Порошенка

Путін пошкодував про "подарунки" сусідам. Пєсков запевнив: територіальних претензій немає

Суд скасував підозру нападнику на Стерненка

фото Сім’я очільника слідства у справі Шеремета володіє майном на понад 30 млн

Убивство "Сармата": обвинувачений пояснив, чому поїхав на море

Усі головні новини...
Кабінет міністрів
Ексзаступниця Криклія Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства
Уряд залучив 7 потенційних американських інвесторів — міністр
Кабміну пропонують виділити додаткові 4,5 мільярди на будівництво проєкту "Стіна"
Останні новини
14:04
Експрезиденту Киргизії дали 11 років з конфіскацією
14:02
Послаблювати карантин можна в 11 регіонах України - дані МОЗ
13:56
"День, коли можна нормально подихати": після середи повернеться спека
13:55
Загибель цуценят під час перельоту: МАУ тимчасово відсторонила главу дирекції з вантажоперевезень
13:51
Інвест-нянею канадської Black Iron в Україні став заступник голови ОП Жовква
13:47
Як країни можуть вберегтися від другої хвилі COVID-19. Дослідження
13:45
У Києві вперше за 7 років збереться міжурядова українсько-угорська комісія
13:44
Зеленський підписав закон про інвентаризацію лісів в Україні
13:36
Малюська запевняє, що новий закон про люстрацію ось-ось буде в Кабміні
13:26
Масове вбивство на Житомирщині: експерти дали висновок щодо психики підозрюваного
Усі новини...