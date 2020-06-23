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Кабмин отстранил заместителя главы МИД, фигурирующего в деле Порошенко

Вторник, 23 июня 2020, 12:24

Кабинет министров отстранил Егора Божка, фигуранта дела Порошенко, от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в соответствующем распоряжении правительства.

Ранее Божок сам попросил отстранить его от должности с целью проведения прозрачного расследования.

Напомним, Государственное бюро расследований считает, что Петр Порошенко в июле 2018 года склонил к незаконному решению Божка, который в то время возглавлял Службу внешней разведки.

В июле 2018 года Порошенко своим указом назначил первым заместителем председателя Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Во исполнение президентского указа Божок издал приказ, по которому решение президента объявили личному составу службы, а Семочко приступил к исполнению своих обязанностей.

Божок заявил, что ГБР повторно сообщило ему о подозрении после того, как суд признал, что к полномочиям президента относятся назначение на должности и освобождение от должностей, в том числе председателя, первого заместителя и заместителя председателя СВР.

Темы: Кабинет министровПорошенкоМИД


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