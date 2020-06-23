Міноборони відреагувало на критику якості відзнаки "Ветеран війни"

Міністерство оборони пояснило, що нагрудний знак "Ветеран війни", який критикують за якість матеріалів, виготовляється за описом, складеним урядом ще у 1994 році.

Джерело: речниця Міністерства оборони Світлана Павловська

Деталі: У Міноборони відреагували на критику матеріалів, з яких виготовлено відзнаку "Ветеран війни", що з’явилася у Facebook наприкінці минулого тижня.

Павловська зазначила, що раніше тему нової нагородної системи вже обговорювали в уряді, а тепер "питання знов стало на порядку денному серед дописувачів нових медіа".

Пряма мова речниці: "Ще у 1994 році Кабінетом міністрів України було прийнято Постанову № 302 від 12.05.94, яка називалась "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветерана війни". Дана постанова містить опис нагрудного знаку "Ветеран війни". І у пункті другому зазначено, що нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву, темно-жовтого кольору і має форму знаку зазначених пропорцій.

Тож саме алюмінієвий сплав темно-жовтого кольору, а не інші матеріали, стосовно яких звучали припущення у дописах.

Починаючи з 2015 року, на фаховому рівні тривали дискусії щодо доцільності нагородження та виготовлення даної відзнаки з урахуванням існуючих особливостей технічних характеристик. Але головну роль відіграли фактори невеликої ваги і простоти у виготовленні.

У 2017 році у Міністерстві оборони України, згідно з регламентуючим документом, була опрацьована документація щодо закупівлі даного нагрудного знаку.

Наразі кількість нагрудних знаків "Ветеран війни", закуплених лише Міністерством оборони, становить декілька десятків тисяч. Замовлення на їх виготовлення відбувалися в рамках діючого законодавства щодо тендерних закупівель.

Ці відзнаки замовляються не лише Міністерством оборони України, а й усіма іншими силовими структурами, представники яких мають статус учасника бойових дій".

Довідка: Нагрудний знак "Ветеран війни" виготовляється чотирьох видів відповідно до категорій ветеранів: "Ветеран війни – учасник бойових дій", "Ветеран війни – особа з інвалідністю", "Ветеран війни – учасник війни", "Ветеран війни – особливі заслуги".

Нагрудний знак має круглу форму, виготовляється з алюмінієвого сплаву темно-жовтого кольору (діаметр 32 мм, товщина 3 мм). Нагрудний знак кріпиться до колодки у вигляді прапора України (алюмінієвий сплав покрито емаллю синього та жовтого кольорів).

На лицьовому боці знаку зображено київський монумент "Батьківщина-мати" на фоні салюту, а на зворотному боці – відповідний напис ("Учасник бойових дій", "Особа з інвалідністю внаслідок війни", "Учасник війни" або "Особливі заслуги").