Минобороны отреагировало на критику качества знака "Ветеран войны"

Министерство обороны пояснило, что нагрудный знак "Ветеран войны", который критикуют за качество материалов, изготавливается по описанию, составленному правительством еще в 1994 году.

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны Светлана Павловская

Детали: В Минобороны отреагировали на критику материалов, из которых изготовлен знак отличия "Ветеран войны", которая появилась в Facebook в конце прошлой недели.

Павловская отметила, что ранее тему новой наградной системы уже обсуждали в правительстве, а теперь "вопрос вновь стал на повестке дня среди авторов новых медиа".

Прямая речь пресс-секретаря: "Еще в 1994 году Кабинетом министров Украины было принято Постановление №302 от 12.05.94, которое называлось "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветерана войны". Данное постановление содержит описание нагрудного знака "Ветеран войны". И в пункте втором указано, что нагрудный знак изготавливается из алюминиевого сплава, темно-желтого цвета и имеет форму знака указанных пропорций.

Поэтому именно алюминиевый сплав темно-желтого цвета, а не другие материалы, о которых звучали предположения в постах.

Начиная с 2015 года, на профессиональном уровне продолжались дискуссии о целесообразности награждения и изготовление данной награды с учетом существующих особенностей технических характеристик. Но главную роль сыграли факторы небольшого веса и простоты в изготовлении.

В 2017 году в Министерстве обороны Украины, согласно регламентирующим документам, была разработана документация по закупке данного нагрудного знака.

Сейчас количество нагрудных знаков "Ветеран войны", закупленных только Министерством обороны, составляет несколько десятков тысяч. Заказ на их изготовление происходил в рамках действующего законодательства о тендерных закупках.

Эти знаки отличия заказываются не только Министерством обороны Украины, но и всеми другими силовыми структурами, представители которых имеют статус участника боевых действий".

Справка: Нагрудный знак "Ветеран войны" изготавливается четырех видов в соответствии с категориями ветеранов: "Ветеран войны – участник боевых действий", "Ветеран войны – лицо с инвалидностью", "Ветеран войны – участник войны", "Ветеран войны – особые заслуги".

Нагрудный знак имеет круглую форму, изготавливается из алюминиевого сплава темно-желтого цвета (диаметр 32 мм, толщина 3 мм). Нагрудный знак крепится к колодке в виде флага Украины (алюминиевый сплав покрыт эмалью синего и желтого цветов).

На лицевой стороне знака изображен киевский монумент "Родина-мать" на фоне салюта, а на оборотной стороне – соответствующая надпись ("Участник боевых действий", "Лицо с инвалидностью вследствие войны", "Участник войны" или "Особые заслуги").