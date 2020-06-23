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"День, коли можна нормально подихати": після середи повернеться спека

Вівторок, 23 червня 2020, 13:56
День, коли можна нормально подихати: після середи повернеться спека
Олена Рощенко

Найближчої доби в Україні пройдуть короткочасні дощі з грозами, в більшості західних областей значні дощі, лише в східній частині країни без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Деталі: За даними гідрометцентру, 24 червня температура вночі буде 14-19°, вдень – 24-29° тепла, у південно-східній частині до 32°, у західних областях 20-25°.

Вітер північно-східний 5-10 м/с, удень в окремих районах (крім сходу) град і шквали 15-20 м/с.

У Києві – короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.

 
meteo.gov.ua/

25 червня прогнозують без опадів, лише в західних, уночі й у південних областях короткочасні дощі, грози. Вітер східних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, удень 23-28°.

У Києві 25 червня без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 15-17°, удень 25-27°.

 

Пряма мова Наталі Діденко: "Завтрашня середа – день, коли можна буде нормально подихати. Адже в Україні послабне спека.

Протягом 24-го червня температура повітря знизиться до +23+27 градусів. На заході й так буде свіжіше, як і було, +20+25 градусів. Лише південь та південний схід триматимуть традиційну географічну градусну марку, +26+30.

Дощі з грозами в середу все ще домінують в Україні, постараються і циклончик Rosemarie, і взагалі перенасичена вологою повітряна маса. А ось на Сумщині, Харківщині та Луганщині завтра суттєві опади малоймовірні.

Складною залишиться ситуація на річках Прикарпаття та Буковини – там тривалі дощі зумовлюють серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств.

У Києві 24-го червня – хоч під кальку пиши - короткочасний дощ, гроза. Завтра, якщо планували щось робити на повітрі, буде якраз, вдень очікується +23+25 градусів.

У другій половині тижня спека почне повертатися.

А ось липень обіцяє під час свого дебюту привести за ручку свіжіше повітря".

 
 

Довідка: 23 червня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях була 22-26°; в Дніпрі в межах Києва 24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 24 червня найвища температура вдень була 33,2° в 1924 році, найнижча вночі 7,8° у 1949 році.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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