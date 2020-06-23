"День, когда можно нормально подышать": после среды вернется жара

В ближайшие сутки в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами, в большинстве западных областей значительные дожди, лишь в восточной части страны без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По данным гидрометцентра, 24 июня температура ночью будет 14-19°, днем ​​– 24-29° тепла, в юго-восточной части до 32°, в западных областях 20-25°.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем ​​в отдельных районах (кроме востока) град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве – кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-19°, днем ​​25-27°.

25 июня прогнозируют без осадков, лишь в западных, ночью и в южных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер восточных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

В Киеве 25 июня без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17°, днем ​​25-27°.

Прямая речь Натальи Диденко: "Завтрашняя среда – день, когда можно будет нормально подышать. Ведь в Украине ослабнет жара.

В течение 24-го июня температура воздуха снизится до +23 +27 градусов. На западе и так будет свежее, как и было, +20 +25 градусов. Только юг и юго-восток будут держать традиционную географическую градусную марку, +26 +30.

Дожди с грозами в среду все еще доминируют в Украине, постараются и циклончик Rosemarie, и вообще перенасыщенная влагой воздушная масса. А вот в Сумской, Харьковской и Луганской областях завтра существенные осадки маловероятны.

Сложной остается ситуация на реках Прикарпатья и Буковины – там длительные дожди вызывают серьезные подъемы уровней воды, разрушения мостов, дорог, сел и подтопление хозяйств.

В Киеве 24-го июня – хоть под кальку пиши – кратковременный дождь, гроза. Завтра, если планировали что-то делать на воздухе, будет в самый раз, днем ​​ожидается +23 +25 градусов.

Во второй половине недели жара начнет возвращаться.

А вот июль обещает во время своего дебюта привести за ручку свежий воздух".

Справка: 23 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре в пределах Киева 24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 июня самая высокая температура днем ​​была 33,2° в 1924 году, самая низкая ночью 7,8° в 1949 году.