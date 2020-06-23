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Послаблювати карантин можна в 11 регіонах України - МОЗ

Вівторок, 23 червня 2020, 14:02
Радіо Свобода

Станом на 23 червня до послаблення карантинних заходів готові 10 областей України та Київ.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Згідно з новими критеріями оцінки рівня епідеміологічної ситуації, крім столиці послаблювати карантин можна на Вінничині, у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

 

14 областей за одним чи кількома критеріями не можуть переходити до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, і вважаються регіонами із широким розповсюдженням коронавірусу.

Дані щодо окупованої росіянами автономної республіки Крим відсутні.

Нагадаємо: З 22 червня регіоном з широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, в якому є одна з таких ознак:

  • завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%;
  • середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА становить менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;
  • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Посилення протиепідемічних заходів чи їх припинення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць відбувається на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусМОЗ


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