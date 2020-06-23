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Ослаблять карантин можно в 11 регионах Украины - Минздрав

Вторник, 23 июня 2020, 14:02
Радио Свобода

По состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий готовы 10 областей Украины и Киев.

Источник: данные Минздрава

Детали: Согласно новым критериям оценки уровня эпидемиологической ситуации, кроме столицы ослаблять карантин можно на Винничине, в Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

 

14 областей по одному или нескольким критериям не могут переходить к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, и считаются регионами с широким распространением коронавируса.

Данные по оккупированной россиянами автономной республики Крым отсутствуют.

Напомним: С 22 июня регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором одна из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий или их прекращение на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц происходит на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусМинздрав


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