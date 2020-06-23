Зеленський затвердив новий склад Нацради реформ

Президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад очолюваної ним Національної ради реформ.

Джерело: указ президента №245

Деталі: Серед членів ради, які беруть участь в її роботі з усіх питань: премєр-міністр Денис Шмигаль, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

А також за згодою – представник Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, представник Європейської Бізнес Асоціації "ЄБА" Ганна Дерев’янко, представник громадської спілки "Спілка українських підприємців" В’ячеслав Климов, заступник голови Виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський, голова ВР Дмитро Разумков, голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі та представник громадської спілки "CEO КЛУБ" Лана Сінічкіна.

Серед членів ради, які запрошуються для розгляду окремих питань: міністр МВС Арсен Аваков, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, заступник керівника ОПУ Юлія Ковалів, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр юстиції Денис Малюська, заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

А також міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури Олександр Ткаченко та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Ще 23 осіб залучатимуть за згодою. Серед них голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус, голова комітету ВР з питань фінансів Данило Гетьманцев, голова комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Нацбанку Яків Смолій та інші.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.