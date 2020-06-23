Зеленский утвердил новый состав Нацсовета реформ

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав возглавляемого им Национального совета реформ.

Источник: указ президента №245

Детали: Среди членов совета, участвующих в его работе по всем вопросам: премьер-министр Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

А также по согласию – представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации "ЕБА" Анна Деревянко, представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов, заместитель председателя Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский, председатель ВР Дмитрий Разумков, председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили и представитель общественного союза "CEO КЛУБ" Лана Синичкина.

Среди членов совета, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов: министр МВД Арсен Аваков, министр по делам ветеранов Сергей Бессараб, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславець, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр соцполитики Марина Лазебная, министр юстиции Денис Малюська, заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, министр финансов Сергей Марченко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

А также министр здравоохранения Максим Степанов, министр обороны Андрей Таран, министр культуры Александр Ткаченко и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Еще 23 человек будут привлекать по согласию. Среди них председатель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус, председатель комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе, глава Нацбанка Яков Смолий и другие.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.