Коронавірус виявили у найкращого тенісиста планети
Вівторок, 23 червня 2020, 15:27
У першої ракетки світу Новака Джоковича діагностували СOVID-19 після його виступу на виставковому турнірі в Задарі.
Деталі: Це сталося після того, як болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич і серб Віктор Троїцьки виявили, що у них коронавірус, після змагання на белградському етапі Adria Tour, організатором якого є Джокович.
Також коронавірус виявили у дружини Джоковича Олени.
Про результати тестів дітей інформації наразі немає.