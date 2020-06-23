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Коронавірус виявили у найкращого тенісиста планети

Вівторок, 23 червня 2020, 15:27
Фото skysports.com

У першої ракетки світу Новака Джоковича діагностували СOVID-19 після його виступу на виставковому турнірі в Задарі.

Джерело: ВВСТribuna 

Деталі: Це сталося після того, як болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич і серб Віктор Троїцьки виявили, що у них коронавірус, після змагання на белградському етапі Adria Tour, організатором якого є Джокович.

Також коронавірус виявили у дружини Джоковича Олени.

Про результати тестів дітей інформації наразі немає.

Теми: коронавірусспорт


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