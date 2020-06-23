Коронавирус обнаружили у лучшего теннисиста планеты
Вторник, 23 июня 2020, 15:27
У первой ракетки мира Новака Джоковича диагностировали СOVID-19 после его выступления на выставочном турнире в Задаре.
Детали: Это произошло после того, как болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки обнаружили, что у них коронавирус, после соревнования на белградском этапе Adria Tour, организатором которого является Джокович.
Также сообщается, что коронавирус обнаружили у жены Джоковича Елены.
О результатах теста детей информации пока нет.