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Коронавирус обнаружили у лучшего теннисиста планеты

Вторник, 23 июня 2020, 15:27
Фото skysports.com

У первой ракетки мира Новака Джоковича диагностировали СOVID-19 после его выступления на выставочном турнире в Задаре.

Источник: ВВСТribuna 

Детали: Это произошло после того, как болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки обнаружили, что у них коронавирус, после соревнования на белградском этапе Adria Tour, организатором которого является Джокович.

Также сообщается, что коронавирус обнаружили у жены Джоковича Елены.

О результатах теста детей информации пока нет. 

Темы: коронавирусспорт


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