Коронавирус обнаружили у лучшего теннисиста планеты

У первой ракетки мира Новака Джоковича диагностировали СOVID-19 после его выступления на выставочном турнире в Задаре.

Источник: ВВС, Тribuna

Детали: Это произошло после того, как болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич и серб Виктор Троицки обнаружили, что у них коронавирус, после соревнования на белградском этапе Adria Tour, организатором которого является Джокович.

Также сообщается, что коронавирус обнаружили у жены Джоковича Елены.

О результатах теста детей информации пока нет.