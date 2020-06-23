Czech Airlines відновила регулярні рейси з Праги до Києва

Чеська авіакомпанія Czech Airlines 22 червня відновила регулярні рейси із Праги в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

Згідно з оновленим графіком, польоти будуть виконуватися щодня. Час вильоту однаковий для всіх днів тижня.

Рейс буде вилітати з Праги о 11:35 та приземлятися в Києві о 14:35. Зворотний переліт з аеропорту "Бориспіль" буде виконуватися о 15:25 з посадкою в столиці Чехії о 16:35. Час у дорозі становитиме близько 2 годин.

Czech Airlines стала шостою іноземною авіакомпанією, яка відновила регулярні рейси з аеропорту "Бориспіль".

Пасажирам перед покупкою авіаквитків слід враховувати обмеження на в'їзд в країну призначення і неможливість транзиту через деякі аеропорти. Актуальну інформацію можна дізнатися на онлайн-карті, створеній МЗС для українських мандрівників.

Сьогодні стало відомо, що авіакомпанія Air France як мінімум до кінця літа не планує виконувати регулярні пасажирські рейси до України.

Раніше повідомлялося, що польська авіакомпанія LOT планує відновлення рейсів з Києва до Варшави з 2 липня.

Угорський лоукостер Wizz Air відновив низку рейсів з аеропорту "Київ" до Європи.

За рекомендацією Єврокомісії, країни ЄС і Шенгену повинні почати відновлювати допуск громадян третіх держав на свою територію з липня. Однак наразі не відомо, чи увійде Україна у список країн, звідки в’їзд буде дозволено.

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