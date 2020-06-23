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Czech Airlines возобновила регулярные рейсы из Праги в Киев

Вторник, 23 июня 2020, 16:00

Чешская авиакомпания Czech Airlines 22 июня возобновила регулярные рейсы из Праги в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

Согласно обновленному графику, полеты будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаково для всех дней недели.

Рейс будет вылетать из Праги в 11:35 и приземляться в Киеве в 14:35. Обратный перелет из аэропорта "Борисполь" будет выполняться в 15:25 с посадкой в ​​столице Чехии в 16:35. Время в пути составит около двух часов.

Czech Airlines стала шестой иностранной авиакомпанией, которая возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Борисполь".

Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать ограничения на въезд в страну назначения и невозможности транзита через некоторые аэропорты. Актуальную информацию можно узнать на онлайн-карте, созданной МИД для украинских путешественников.

Сегодня стало известно, что авиакомпания Air France как минимум до конца лета не планирует выполнять регулярные пассажирские рейсы в Украину.

Ранее сообщалось, что польская авиакомпания LOT планирует возобновление рейсов из Киева в Варшаву со 2 июля.

Венгерский лоукостер Wizz Air восстановил ряд рейсов из аэропорта "Киев" в Европу.

По рекомендации Еврокомиссии, страны ЕС и Шенгена должны начать восстанавливать допуск граждан третьих государств на свою территорию с июля. Однако пока не известно, войдет ли Украина в список стран, откуда въезд будет разрешен.

Темы: авиаЧехияКиев


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