Czech Airlines возобновила регулярные рейсы из Праги в Киев
Чешская авиакомпания Czech Airlines 22 июня возобновила регулярные рейсы из Праги в аэропорт "Борисполь".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.
Согласно обновленному графику, полеты будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаково для всех дней недели.
Рейс будет вылетать из Праги в 11:35 и приземляться в Киеве в 14:35. Обратный перелет из аэропорта "Борисполь" будет выполняться в 15:25 с посадкой в столице Чехии в 16:35. Время в пути составит около двух часов.
Czech Airlines стала шестой иностранной авиакомпанией, которая возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Борисполь".
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