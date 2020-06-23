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Трамп: Болтон повинен сісти до в'язниці за свої мемуари про Білий дім

Вівторок, 23 червня 2020, 16:34

Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон має потрапити до в'язниці за публікацію своїх мемуарів про роботу Білого дому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Президент США назвав Болтона "дурним хлопцем" і "хлопцем без серця", заявивши, що його взаємодія з колишнім головним помічником була обмежена до відставки Болтона у вересні 2019 року.

Трамп стверджує, що книга, яка включає численні звинувачення в порушеннях дій президента, містить секретну урядову інформацію.

"Я звільнив його. І я не думав, що це велика справа. Але те, що він зробив, це те, що він взяв секретну інформацію, і він опублікував її під час президентства. Я вважаю, що він злочинець, і я вважаю, чесно кажучи, він повинен за це потрапити до в'язниці", - сказав Трамп.

Опубліковані уривки свідчать, що Трамп погано відгукувався про Україну після початку скандалу з імпічментом.

"Не хочу мати геть нічого спільного з Україною... Вони, бл*, напали на мене. Я не можу зрозуміти, чому... Вони намагалися "зробити" мене. Вони корумповані. Я з ними, бл*, не матиму справи", - наводить Болтон слова Трампа у своїй книзі.

Слід зазначити, що англійською пряма цитата звучить більш лайливо, наводимо її повністю: "I don’t want to have any fucking thing to do with Ukraine…They fucking attacked me. A can’t understand why…They tried to fuck me. They’re corrupt. I’m not fucking with them".

При цьому слово "fuck" загалом вживається у книзі 5 разів, а слово "fucking" – 16 разів.

Нагадаємо, минулого тижня в американських ЗМІ з’явилися уривки зі ще не опублікованих мемуарів Джона Болтона "Кімната, де це трапилося" ("The Room Where It Happened"), які мають вийти у продаж цього тижня. У них міститься низка гострих викриттів американського президента.

Книга, зокрема, містить твердження про те, що Трамп думав, ніби Фінляндія є частиною Росії, не знав, що Велика Британія є ядерною державою, і називав репортерів "покидьками", яких слід стратити.

Болтон у мемуарах також підтвердив тиск Трампа на Україну, заявивши, що він та інші високопосадовці від 8 до 10 разів закликали президента відновити військову допомогу Києву, а також розповів, як Трамп бурчав через санкції проти РФ і не хотів бути жорстким до Путіна.

Теми: ТрампСША
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