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Трамп: Болтон должен сесть в тюрьму за свои мемуары о Белом доме

Вторник, 23 июня 2020, 16:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон должен попасть в тюрьму за публикацию своих мемуаров о работе Белого дома.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Fox News.

Президент США назвал Болтона "глупым парнем" и "парнем без сердца", заявив, что его взаимодействие с бывшим главным помощником было ограничено до отставки Болтона в сентябре 2019 года.

Трамп утверждает, что книга, которая включает многочисленные обвинения в нарушениях действий президента, содержит секретную правительственную информацию.

"Я уволил его. И я не думал, что это большое дело. Но то, что он сделал, это то, что он взял секретную информацию, и он опубликовал ее во время президентства. Я считаю, что он преступник, и я считаю, честно говоря, что он должен за это сесть в тюрьму", - сказал Трамп.

Опубликованные отрывки свидетельствуют, что Трамп плохо отзывался об Украине после начала скандала с импичментом.

"Не хочу иметь абсолютно ничего общего с Украиной ... Они, бл*, напали на меня. Я не могу понять, почему ... Они пытались "поиметь" меня. Они коррумпированы. Я с ними, бл*, не буду иметь дела", - приводит Болтон слова Трампа в своей книге.

Следует отметить, что по-английски прямая цитата звучит более ругательно, приводим ее полностью: "I do not want to have any fucking thing to do with Ukraine...They fucking attacked me. A can not understand why...They tried to fuck me. They're corrupt. I'm not fucking with them".

При этом слово "fuck" используется в книге в целом 5 раз, а слово "fucking" - 16 раз.

На прошлой неделе в американских СМИ появились отрывки из еще не опубликованных мемуаров Джона Болтона "Комната, где это случилось" ("The Room Where It Happened"), которые должны выйти в продажу на этой неделе. В них содержится ряд резких разоблачений американского президента.

Книга, в частности, содержит утверждение о том, что Трамп думал, что Финляндия является частью России, не знал, что Великобритания – ядерная держава, и называл репортеров "подонками", которых нужно казнить.

Болтон в мемуарах также подтвердил давление Трампа на Украине, заявив, что он и другие высокопоставленные лица от 8 до 10 раз призывали президента восстановить военную помощь Киеву, а также рассказал, как Трамп ворчал из-за санкций против РФ и не хотел быть жестким с Путиным.

Темы: ТрампСША


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