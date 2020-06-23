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Обшуки в Одеській міськраді: закупили на 13 млн безкоштовних підручників

Вівторок, 23 червня 2020, 17:23

Слідчі Державного бюро розслідувань в рамках розслідування кримінального провадження за фактом закупівлі онлайн-підручників проводять 16 обшуків за місцем роботи і мешкання причетних осіб.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За попередньою інформацією, у 2018 році посадові особі Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на підставі недостовірних даних оголосили та провели тендер на закупівлю онлайн-підручників. За його результатами з приватним підприємством було укладено договір та проведено оплату послуг з доступу до підручників на суму 13 000 900 грн.

Ці підручники перебували у вільному доступі на сайті Міністерства освіти України.

Слідством встановлено, що посадовці залучали до участі у проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, які забезпечували завищення вартості послуг. В подальшому бюджетні кошти "привласнювались шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання із подальшим переведенням їх у готівку та розподілом між усіма учасниками схеми".

Зловмисникам "світить" позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Українська правда
Теми: ДБРобшукиОдесаМіносвіти


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