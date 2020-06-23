Обыски в Одесском горсовете: закупили на 13 млн бесплатных учебников

Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства по факту закупки онлайн-учебников проводят 16 обысков по месту работы и проживания причастных лиц.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По предварительной информации, в 2018 году должностные лице Департамента экономического развития Одесского горсовета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 000 900 грн.

Эти учебники находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины.

Следствием установлено, что должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышения стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства "присваивались путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличность и распределением между всеми участниками схемы".

Злоумышленникам "светит" лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.