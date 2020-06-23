Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Обыски в Одесском горсовете: закупили на 13 млн бесплатных учебников

Вторник, 23 июня 2020, 17:23

Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства по факту закупки онлайн-учебников проводят 16 обысков по месту работы и проживания причастных лиц.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По предварительной информации, в 2018 году должностные лице Департамента экономического развития Одесского горсовета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников. По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 000 900 грн.

Эти учебники находились в свободном доступе на сайте Министерства образования Украины.

Следствием установлено, что должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышения стоимости услуг. В дальнейшем бюджетные средства "присваивались путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличность и распределением между всеми участниками схемы".

Злоумышленникам "светит" лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

Украинская правда
Темы: ГБРобыскиОдессаМинобразования


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПотопы на Прикарпатье повлекли за собой человеческие жертвы

видеоЗеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил "засранцам"

Украина попала в список стран "красной зоны"

Коронавирус обнаружили у лучшего теннисиста планеты

видеоНа Прикарпатье "потекли" дороги, но непогода ударит с новой силой

списокОслаблять карантин можно в 11 регионах Украины - Минздрав

Все главные новости...
ГБР
Из-за незаконной слежки за Порошенко открыли производство
В розыск объявили экс-беркутовца, которого подозревают в убийствах майдановцев и теракте
ПЦУ о производстве через Томос: Это преследование и давление на церковь и верующих
Последние новости
18:24
В Баварии эвакуировали отделение почты из-за резкого запаха: в посылке оказался дуриан
18:17
Путину на парад едут лишь семь президентов иностранных государств
18:10
Минфин снизил ставку по облигациям госзайма и привлек в бюджет 6,2 миллиарда
17:43
"Голос" пойдет на выборы самостоятельно, в больших городах будут свои кандидаты
17:38
Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
17:36
Соседний к взорвавшемуся дом на Позняках проверят специалисты - КГГА
17:35
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
17:28
фотоПотопы на Прикарпатье повлекли за собой человеческие жертвы
17:27
SkyUp с 26 июня возобновляет внутренние рейсы по Украине
17:23
фотоОбыски в Одесском горсовете: закупили на 13 млн бесплатных учебников
Все новости...