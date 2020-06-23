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В Киеве на очистке ручья "намыли" 800 тысяч

Вторник, 23 июня 2020, 18:29
В Киеве на очистке ручья намыли 800 тысяч

Заместителя генерального директора столичного КП "Плесо" подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на расчистку и благоустройство ручья Вита в Голосеевском районе.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно материалам следствия, "Плесо" заключило с подрядчиками договор о проведении работ по расчистке и благоустройству ручья Вита - левого притока реки Вита, впадающей в Днепр. В дальнейшем, несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме, заместитель генерального директора КП "Плесо" внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых на счета подрядных предприятий были безосновательно перечислены более 800 тысяч гривен.

По результатам следствия должностному лицу коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

23 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 630 000 гривен, но прокуратура будет обжаловать это решение.

Прямая речь Максимец: "Чиновник начал скрываться от следствия, в связи с чем пришлось обращаться в суд за разрешением о задержании для доставки в суд для избрания меры пресечения. Прокурор просил взять его под стражу, но суд присудил залог. Поэтому прокуратура будет оспаривать это решение"

Дополнительно: Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Что предшествовало: В пределах указанного уголовного производства прокуратура сообщила о подозрении директорам подрядной и субподрядной организаций, выполнявших работы по благоустройству ручья.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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