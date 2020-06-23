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У центрі Вільнюса відкрили пляж, море будуть показувати на екрані

Вівторок, 23 червня 2020, 19:04

У центрі Вільнюса, на Лукішкській площі, сьогодні був відкритий штучний пляж Open Beach.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Мешканці і гості литовської столиці тут зможуть не тільки відпочити після роботи, позасмагати, почитати книгу, але і на величезному екрані дивитися фільми, серіали і телевізійні програми.

На Open Beach є всі необхідні атрибути - лежаки, парасолі, волейбольний майданчик, роздягальня і навіть робочі місця з безкоштовним інтернетом.

"Всілякі обмеження відкривають нові можливості. Після того як були закриті кордони, з'явилася можливість відпочивати в Вільнюсі і заново відкрити для себе місто. А то, що пляж відкрився на Лукішкській площі, нагадує нам велику радість святкування свободи. Наповнений життям штучний пляж - це заява Вільнюса про те, що свобода здобула перемогу", - сказав мер міста Ремігіюс Шімашюс.

 

Пляж площею 1660 кв. м з понеділка насипають на площі, сюди привезли близько 300 куб. м піску. Пляж буде діяти все літо. До кінця липня поруч з ним буде стояти величезний екран, на якому вечорами будуть показувати фільми, серіали, концерти, а вдень - види з Балтійського моря.

Однак ідея пляжу на площі порадувала не всіх. У соціальних мережах точаться дискусії про те, чи дійсно це відповідне для пляжу місце. Адже пляж знаходиться поруч з Музеєм жертв геноциду. Депутати-консерватори виступили з вимогою зупинити цю ініціативу.



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