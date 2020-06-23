Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В центре Вильнюса открыли пляж, море будут показывать на экране

Вторник, 23 июня 2020, 19:04

В центре Вильнюса, на Лукишкской площади, сегодня был открыт искусственный пляж Open Beach.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Вильнюсцы и гости столицы здесь смогут не только отдохнуть после работы, позагорать, почитать книгу, но и на огромном экране cмотреть фильмы, сериалы и телевизионные программы.

На Open Beach есть все необходимые атрибуты – лежали, зонты, волейбольная площадка, раздевалка и даже рабочие места с бесплатным интернетом.

"Всевозможные ограничения открывают новые возможности. После того как были закрыты границы, появилась возможность отдыхать в Вильнюсе и заново открыть для себя город. А то, что пляж открылся на Лукишкской площади, напоминает нам большую радость празднования свободы. Наполненный жизнью искусственный пляж – это заявление Вильнюса о том, что свобода одержала победу", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

 

Пляж площадью 1660 кв. м с понедельника насыпают на Лукишкской площади, сюда привезли около 300 куб. м песка. Пляж будет действовать все лето. До конца июля рядом с ним будет стоять огромный экран, на котором по вечерам будут показывать фильмы, сериалы, концерты, а днем – виды с Балтийского моря.

Однако идея пляжа на Лукишкской площади вдохновила и порадовала не всех. В социальных сетях идут дискуссии о том, действительно ли это подходящее для пляжа место. Ведь пляж находится рядом с Музеем жертв геноцида. Депутаты-консерваторы выступили с требованием остановить эту инициативу.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин

Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"

Херсонские СМИ устроили флешмоб за-за того, что их не пустили к Зеленскому

Порошенко спрятал свои картины "за решеткой" в музее, куда снова приходило ГБР

фотоПервый после карантина чартер с туристами вылетел из Киева

Лукашенко собирается изменить конституцию Беларуси

Все новости...
Последние новости
23:24
Венгрия предлагает отправить в Украину инженерный батальон из-за паводков
22:55
документНичто не мешает Шарию передвигаться по территории Украины – ОГП
22:44
Новости экономики: дело Бахматюка, концессия, риелторы
22:33
В Киевской области ввели новые ограничения из-за вспышки COVID-19
22:07
В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области COVID-19 заразились 90 человек
21:52
Более миллиарда гривен убытков вызвали наводнения на Буковине – ОГА
21:25
Новости 26 июня: рейтинг Зеленского, строгий карантин
21:09
За 5 месяцев 2020 УЗ увеличила на 6% объемы перевозок стройматериалов
20:52
Швейцарский суд приговорил экс-депутата Мартыненко до 28 месяцев заключения за отмывание средств – "Схемы"
20:24
"Укрпочта" возобновила доставку почты в западные области
Все новости...