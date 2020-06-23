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Грози та спека до +33: синоптики показали погоду на весь тиждень

Вівторок, 23 червня 2020, 20:07

У середу, 24 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, у більшості західних областей значні дощі, лише у східній частині країни без опадів. Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 32°, у західних областях 20-25°.

Джерело: Укргідрометцентр, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: В Україні 24 червня хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, у більшості західних областей значні дощі, лише у східній частині країни без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с, вдень в окремих районах (крім сходу) град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, у південно-східній частині до 32°, у західних областях 20-25°.

25-26 червня в Україні мінлива хмарність, без опадів, лише 25 червня у західних, вночі і в південних областях, 26 червня в Карпатському регіоні короткочасні дощі, грози. Вітер східних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

27 червня на Закарпатті та Прикарпатті, 28 червня у західних, вдень і в північних, більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 13-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 23-29°, у південних та східних областях 28-33°.

У столичному регіоні 24 червня хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 5-10 м/с, по області в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 25-27°; по області вночі 14-19°; вдень 24-29°.

25-26 червня у столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

27-28 червня у Києві без опадів, лише вдень 28 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

 

Теми: погода


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