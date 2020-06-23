Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грозы и жара до +33: синоптики показали погоду на всю неделю

Вторник, 23 июня 2020, 20:07
Грозы и жара до +33: синоптики показали погоду на всю неделю

В среду, 24 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных областей значительные дожди, лишь в восточной части страны без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в юго-восточной части до 32°, в западных областях 20-25°.

Источник: Укргидрометцентр, которого цитирует "Укринформ"

Детали: В Украине 24 июня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных областей значительные дожди, лишь в восточной части страны без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем ​​в отдельных районах (кроме востока) град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем ​​24-29 °, в юго-восточной части до 32°, в западных областях 20-25°.

25-26 июня в Украине переменная облачность, без осадков, лишь 25 июня в западных, ночью и в южных областях, 26 июня в Карпатском регионе кратковременные дожди, грозы. Ветер восточных направлений, 5-10 м/ с. Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

27 июня на Закарпатье и Прикарпатье 28 июня в западных, днем ​​и в северных, большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 23°; днем 23-29°, в южных и восточных областях 28-33°.

В столичном регионе 24 июня сплошная облачность с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19 °, днем ​​25-27°; по области ночью 14-19°, днем 24-29°.

25-26 июня в столице переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем ​​23-28 °.

27-28 июня в Киеве без осадков, лишь днем ​​28 июня кратковременные дожди, гроза. Температура ночью 14-19 °, днем ​​24-29°.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
15:51
Британия направит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает Венесуэла
15:48
В Украину вернули еще троих детей из оккупации
15:35
Страны Северной Европы могут свернуть усиленное патрулирование Балтийского моря в конце года
15:26
В Германии самым популярным политиком 2023 года стал министр обороны
15:18
Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
Все новости...
Реклама: