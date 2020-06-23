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Грозы и жара до +33: синоптики показали погоду на всю неделю

Вторник, 23 июня 2020, 20:07

В среду, 24 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных областей значительные дожди, лишь в восточной части страны без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в юго-восточной части до 32°, в западных областях 20-25°.

Источник: Укргидрометцентр, которого цитирует "Укринформ"

Детали: В Украине 24 июня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы, в большинстве западных областей значительные дожди, лишь в восточной части страны без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем ​​в отдельных районах (кроме востока) град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19 °, днем ​​24-29 °, в юго-восточной части до 32°, в западных областях 20-25°.

25-26 июня в Украине переменная облачность, без осадков, лишь 25 июня в западных, ночью и в южных областях, 26 июня в Карпатском регионе кратковременные дожди, грозы. Ветер восточных направлений, 5-10 м/ с. Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

27 июня на Закарпатье и Прикарпатье 28 июня в западных, днем ​​и в северных, большинстве центральных областей кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 13-19°, на побережье морей до 23°; днем 23-29°, в южных и восточных областях 28-33°.

В столичном регионе 24 июня сплошная облачность с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19 °, днем ​​25-27°; по области ночью 14-19°, днем 24-29°.

25-26 июня в столице переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем ​​23-28 °.

27-28 июня в Киеве без осадков, лишь днем ​​28 июня кратковременные дожди, гроза. Температура ночью 14-19 °, днем ​​24-29°.

 

Темы: погода


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