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Єврокомісар: коронавірус не може бути виправданням для зупинки реформ в Україні

Вівторок, 23 червня 2020, 20:18

Європейська комісія закликає Україну продовжувати боротьбу з корупцією та впроваджувати реформи у сфері верховенства права.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова під час онлайн-дискусії, організованої "Центром протидії корупції.

Юрова наголосила, що в умовах пандемії ЄС вирішив зробити виняток щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро, і зараз йдуть переговори з Україною щодо політичних умов надання цієї допомоги.

"І ЄС включить умови, які стосуються верховенства права та антикорупційних реформ. Дуже важливо для України залишатися на шляху реформ, особливо тих, що стосуються верховенства права та антикорупції. Коронавірусна криза не повинна стати виправданням за відступ від вже досягнутих результатів або їх розвороту в інтересах олігархів", - сказала Юрова.

Єврокомісар зазначила, що Україна продемонструвала низку досягнень у боротьбі з корупцією, таких як створення Антикорупційного суду. "Але я стурбована нещодавнім зростанням політизації роботи антикорупційних інституцій. Важливо, щоб всі вони діяли незалежно", - сказала вона.

Юрова також нагадала, що ЄС швидко мобілізував пакет допомоги у розмірі 150 млн євро на підтримку економіки України.

"І ці гроші мають бути використані для підтримки сектору охорони здоров’я і для нагальних потреб, пов’язаних з економічними та соціальними наслідками пандемії, і підтримки найбільш вразливих груп населення", - додала єврокомісар.

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