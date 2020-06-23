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Еврокомиссар: коронавирус не может быть оправданием для остановки реформ в Украине

Вторник, 23 июня 2020, 20:18

Европейская комиссия призывает Украину продолжать борьбу с коррупцией и внедрять реформы в сфере верховенства права.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова во время онлайн-дискуссии, организованной "Центром противодействия коррупции".

Юрова отметила, что в условиях пандемии ЕС решил сделать исключение о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, и сейчас идут переговоры с Украиной относительно политических условий предоставления этой помощи.

"И ЕС включит условия, касающиеся верховенства права и антикоррупционных реформ. Очень важно для Украины оставаться на пути реформ, особенно тех, которые касаются верховенства права и антикоррупции. Коронавирусный кризис не должен стать оправданием за отступление от уже достигнутых результатов или их разворота в интересах олигархов", - сказала Юрова.

Еврокомиссар отметила, что Украина продемонстрировала ряд достижений в борьбе с коррупцией, таких как создание Антикоррупционного суда. "Но я обеспокоена недавним ростом политизации работы антикоррупционных институтов. Важно, чтобы все они действовали независимо", - сказала она.

Юрова также напомнила, что ЕС быстро мобилизовал пакет помощи в размере 150 млн евро на поддержку экономики Украины.

"И эти деньги должны быть использованы для поддержки сектора здравоохранения и для насущных потребностей, связанных с экономическими и социальными последствиями пандемии, и поддержки наиболее уязвимых групп населения", - добавила еврокомиссар.

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