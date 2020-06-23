Україна підписала приєднання до Угоди про Консультаційний центр з питань права СОТ

Україна підписала Протокол про приєднання до Угоди про заснування Консультаційного центру з питань права Світової організації торгівлі (КЦП СОТ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка.

Цим Протоколом визначено умови та процедури, які необхідно виконати Україні для набуття членства в Консультаційному центрі з питань права СОТ. Після схвалення Протоколу Генеральною Асамблеєю КЦП СОТ та підписання сторонами Україна протягом 12 місяців має виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання цим Протоколом чинності.

"Приєднання до Угоди про заснування Консультаційного центру з питань права СОТ та набуття членства у цій міжнародній організації забезпечить можливість отримання високопрофесійних юридичних послуг, сприятиме економії коштів Державного бюджету України та посилить кадрову та інституційну спроможність України для захисту національних інтересів держави у рамках СОТ", - зазначив Качка.

КЦП СОТ – це міжнародна організація, утворена у 2001 році з метою надання правової допомоги країнам, що розвиваються, для забезпечення належної реалізації їх прав та інтересів як членів Світової організації торгівлі.

КЦП СОТ забезпечує надання безкоштовних юридичних консультацій з питань права СОТ і навчання з метою посилення правової спроможності членів СОТ захищати свої інтереси в рамках цієї міжнародної організації.

На сьогодні членами КЦП СОТ є 12 розвинених країн, зокрема, Австралія, Великобританія, Данія, Канада, Швейцарія, Швеція, і 36 членів СОТ, що розвиваються, зокрема Єгипет, Індія, Індонезія, Йорданія, Колумбія, Марокко (з 2018 року), Об’єднані Арабські Емірати (з 2016 року), Перу, Південно-Африканська Республіка (з 2017 року), Таїланд, Туреччина, Філіппіни