Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна підписала приєднання до Угоди про Консультаційний центр з питань права СОТ

Вівторок, 23 червня 2020, 20:56

Україна підписала Протокол про приєднання до Угоди про заснування Консультаційного центру з питань права Світової організації торгівлі (КЦП СОТ).

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка.

Цим Протоколом визначено умови та процедури, які необхідно виконати Україні для набуття членства в Консультаційному центрі з питань права СОТ. Після схвалення Протоколу Генеральною Асамблеєю КЦП СОТ та підписання сторонами Україна протягом 12 місяців має виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання цим Протоколом чинності.

"Приєднання до Угоди про заснування Консультаційного центру з питань права СОТ та набуття членства у цій міжнародній організації забезпечить можливість отримання високопрофесійних юридичних послуг, сприятиме економії коштів Державного бюджету України та посилить кадрову та інституційну спроможність України для захисту національних інтересів держави у рамках СОТ", - зазначив Качка.

КЦП СОТ – це міжнародна організація, утворена у 2001 році з метою надання правової допомоги країнам, що розвиваються, для забезпечення належної реалізації їх прав та інтересів як членів Світової організації торгівлі.

КЦП СОТ забезпечує надання безкоштовних юридичних консультацій з питань права СОТ і навчання з метою посилення правової спроможності членів СОТ захищати свої інтереси в рамках цієї міжнародної організації.

На сьогодні членами КЦП СОТ є 12 розвинених країн, зокрема, Австралія, Великобританія, Данія, Канада, Швейцарія, Швеція, і 36 членів СОТ, що розвиваються, зокрема Єгипет, Індія, Індонезія, Йорданія, Колумбія, Марокко (з 2018 року), Об’єднані Арабські Емірати (з 2016 року), Перу, Південно-Африканська Республіка (з 2017 року), Таїланд, Туреччина, Філіппіни

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Останні новини
19:44
Киянам, які роблять пересадки між станціями "Либідська" та "Теремки", повертатимуть гроші
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
Усі новини...
Реклама: